Câmara dos EUA aprova prorrogação para pequenas empresas solicitarem empréstimos

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que prorroga até 31 de maio o prazo para que pequenas empresas solicitem empréstimos por meio do chamado "Paycheck Protection Program", ou PPP. O prazo atual para as inscrições vence no próximo dia 31.



O projeto será encaminhado agora ao Senado americano.



Criado pelo Congresso no ano passado, o PPP oferece empréstimos perdoáveis a pequenas empresas que tenham sido afetadas pela pandemia de covid-19.