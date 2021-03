Acionistas da Petrobras indicam nomes para conselhos

A Petrobras informou na noite desta terça-feira, 16, que recebeu indicação dos acionistas minoritários para ocupar uma vaga no conselho de administração da estatal. Marcelo Gasparino da Silva foi indicado pelos acionistas FIA Dinâmica Energia, Banclass FIA, RPS Equity Hedge Master FIM, RPS FIA Selection Master, RPS Long Bias Selection FIA, RPS Prev Absoluto Icatu FIM Master, RPS Sistemático FIA e RPS Total Return Master FIM. A eleição vai ocorrer no dia 12 de abril.



Gasparino da Silva é advogado, especialista em administração tributária empresarial pela ESAG. É presidente do conselho de administração da Eternit (2017-2022), além de ocupar uma vaga nos conselhos da Vale (2020-2021) e da Cemig (2020-2022) e ser membro do conselho fiscal da própria Petrobras (2020-2021).



Conselho Fiscal



A petrolífera também recebeu indicações de acionistas detentores de ações preferenciais para uma vaga no conselho fiscal da companhia. A eleição ocorre em 14 de abril. Os candidatos indicados pelos acionistas FIA Dinâmica Energia e Banclass FIA são a advogada Michele da Silva Gonsales Torres (como titular) e o auditor Antonio Emílio Bastos de Aguiar Freire (como suplente).