Petrobras: UTE Termocamaçari tem outorga renovada e deve ser arrendada

A Petrobras informou nesta terça-feira, 16, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a revogação da outorga da Usina Termelétrica (UTE) Termocamaçari, localizada na Bahia. A estatal petrolífera está em negociação com a Proquigel Química, do Grupo Unigel, para arrendar a unidade.



"O arrendamento está alinhado à estratégia da Petrobras no segmento de gás e energia, com foco na atuação de forma competitiva na comercialização do gás próprio e na otimização do portfólio termoelétrico para autoconsumo, visando à maximização de valor para os seus acionistas", diz a empresa, em comunicado.



A UTE Termocamaçari tem capacidade instalada de 120 MW. Até antes da revogação da outorga, a unidade operava sob demanda, com base nas decisões do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).



A Petrobras informa que já vinha buscando alternativas para a termelétrica, como a venda de participação para a Total, no âmbito da aliança firmada com a companhia em dezembro de 2016, mas que não foi concluída. Também havia tentado contratos de comercialização de energia, uma vez que desde janeiro de 2018 a unidade não conta com contrato fixo.