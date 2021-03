Aneel adia definição de regra de transferência de recursos para redução de tarifa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu adiar a discussão da regulamentação da transferência de recursos de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D;) e eficiência energética para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). A medida, que deve atenuar os reajustes tarifários, estava prevista na Medida Provisória (MP) 998, sancionada recentemente.



O texto determina que sejam repassados recursos que as empresas de energia elétrica devem aplicar anualmente em projetos de pesquisa e que estavam parados no caixa dessas companhias.



O montante será transferido para a CDE, que banca diversos subsídios e políticas públicas, até 2025. O fundo setorial é formado, principalmente, por valores recolhidos nas contas de luz de todos os consumidores.



Durante a reunião desta terça-feira, 16, a relatora do processo, diretora Elisa Bastos, apresentou sua proposta de regulamentação, mas os demais diretores apontaram pontos a serem aprimorados e discutidos.



Após a decisão, o diretor Efrain Cruz fez um apelo para que o processo volte à pauta antes de 10 de abril. Ele argumentou que é necessário a definição da regulamentação para que a diretoria possa deliberar sobre a conta mensal de CDE referente ao próximo mês - ainda não há definição do Orçamento para 2021.



O diretor pediu para que o tema seja analisado ainda no mês de março.