Fechamento generalizado traz problemas significativos à economia, diz secretário

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse nesta terça-feira não concordar com as medidas de distanciamento social - inclusive lockdown - decretadas por diversos governadores. Segundo ele, essas medidas trazem "problemas significativos" para a economia e o mercado de trabalho.



"Não há dúvidas que de que fechamento generalizado traz problemas significativos para economia. Preservar emprego e renda dos brasileiros, é preservar a segurança alimentar", avaliou Bianco, lembrando que a própria secretaria divulgou protocolos temos protocolos para o trabalho em segurança para diversos setores em meio à pandemia. "Somos defensores do direito ao trabalho, aliado à saúde", completou.



Bianco evitou fazer uma projeção sobre o impacto dessas medidas de distanciamento social sobre o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que registrou saldo positivo recorde de 260.353 carteiras assinadas no primeiro mês do ano.



O secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, lembrou que o governo se adiantou para prorrogar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). Uma medida provisória deve ser editada em breve. "Não é razoável que esperássemos que houvesse um impacto no mercado de trabalho para apresentarmos propostas de medidas ao governo. Em 2021 não contamos com o Orçamento de Guerra. Então precisamos alcançar os mesmos resultados de 2020, com mais rigor fiscal", completou.