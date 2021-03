Contratação em janeiro de 2021 foi similar à de janeiro de 2020, diz secretário

O secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, avaliou nesta terça-feira, 16, que o saldo positivo recorde de 260.353 carteiras assinadas em janeiro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foi ocasionado pelo aumento das contratações no primeiro mês do ano, que voltaram para um patamar semelhante ao de janeiro de 2020.



O resultado de janeiro decorreu de 1,527 milhão de admissões e 1,266 milhão de demissões.



Em janeiro de 2020, a quantidade de admissões chegou a 1,507 milhões, para 1,389 milhões de desligamentos naquele mês.



O secretário destacou que o estoque de 39,632 milhões de trabalhadores formais em janeiro deste ano voltou para um patamar semelhante ao nível pré-crise.



Em fevereiro do ano passado, o estoque de carteiras assinadas era de 39,593 milhões.