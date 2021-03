Índice de confiança das construtoras recua a 82 em março nos EUA

O índice de confiança das construtoras nos Estados Unidos caiu de 84 em fevereiro para 82 em março, segundo dados publicados nesta terça-feira pela Associação Nacional de Construtoras de Moradias (NAHB, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor do indicador, a 83.



Apesar do recuo, leituras acima de 50 indicam que mais construtoras veem as condições como boas, em vez de ruins.