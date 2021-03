OCDE confirma Mathias Cormann para substituir Angel Gurría como secretário-geral

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) confirmou a nomeação de Mathias Cormann, ex-ministro das finanças da Austrália, para o cargo de secretário-geral da entidade. A informação havia sido antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na última sexta-feira, 12.



O mandato de Cormann começará em 1º de junho de 2021 e está previsto para terminar em 2026.



Ele sucederá o mexicano Ángel Gurría, que ascendeu ao posto em 2005 e está no final de sua terceira gestão.



"Parabéns a Mathias Cormann em sua eleição como o próximo secretário-geral da OCDE. Tive orgulho de liderar esta organização incrível por 15 anos e tenho certeza de que estará em ótimas mãos, ajudando nossas economias e sociedades a construir um futuro mais forte, mais justo e mais verde", escreveu Gurría, em publicação no Twitter.