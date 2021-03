Petrobras reforça que Castello Branco e diretoria cumprirão mandatos

A Petrobras voltou a reforçar que os membros da diretoria e o presidente Roberto Castello Branco estão comprometidos a cumprir seus mandatos, que se encerram no dia 20 deste mês.



A estatal lembra que após esta data, os mandatos serão estendidos automaticamente até que o conselho de administração delibere sobre a eleição do novo presidente e da diretoria.



O esclarecimento vem um dia depois da notícia apurada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) de que Castello Branco será indicado pelos minoritários da Vale para ser presidente do conselho da mineradora.