Decreto italiano para apoiar economia virá na próxima semana, diz Draghi

O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, afirmou que um decreto que destina 32 milhões de euros para apoiar a economia local será promulgado na próxima semana. Segundo ele, o montante já tem destinos comprometidos, por isso ele disse nesta sexta-feira que pedirá mais verba ao Parlamento, de acordo com a agência Ansa.



A declaração é dada no momento em que as autoridades locais reforçam um lockdown entre 15 de março e 6 de abril, a fim de conter a disseminação da covid-19.



Nesta sexta-feira, Draghi foi a um centro de vacinação contra o vírus e agradeceu o trabalho dos profissionais de saúde, dizendo que as medidas são adotadas para evitar um quadro grave como no ano passado, quando o sistema de saúde de parte do país entrou em colapso no auge dos casos.