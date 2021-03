EUA dizem que governo trabalhará para que medidas sejam fiscalmente sustentáveis

A secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, garantiu nesta sexta-feira que o governo trabalhará com o Congresso para que todas as suas medidas de apoio à economia durante a pandemia sejam "fiscalmente sustentáveis". Em entrevista à CNBC, a democrata afirmou que, apesar disso, as despesas atuais são necessárias para fazer frente aos efeitos do coronavírus.



Raimondo comemorou a aprovação do pacote de US$ 1,9 trilhão em estímulos à atividade econômica, que foi sancionado pelo presidente norte-americano, Joe Biden, na quinta-feira.



Segundo ela, um dos principais focos será assegurar a recuperação do setor de turismo, um dos mais duramente atingidos pela crise.



A secretária também defendeu a necessidade de se investir na "decadente" infraestrutura dos EUA.