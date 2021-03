Queda interanual de 0,3% no varejo interrompe sequência de 7 meses de avanços

A queda de 0,3% no volume vendido pelo comércio varejista em janeiro deste ano ante janeiro do ano passado interrompeu uma sequência de sete meses de avanços. O resultado foi o mais negativo para meses de janeiro desde 2017, quando houve recuo de 1,2%.



Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, a queda de 2,9% registrada em janeiro de 2021 ante o mesmo mês do ano anterior interrompeu uma sequência de seis meses de crescimento.



O resultado de janeiro foi o mais negativo para o mês desde 2016, quando o volume vendido caiu 14,1%.