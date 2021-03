Credores da CHB, liquidada pelo BC, já podem pedir ressarcimento de garantia

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) informou nesta quinta-feira que os depositantes da Companhia Hipotecária Brasileira (CHB) já podem solicitar o ressarcimento das garantias por meio do aplicativo do FGC para smartphones, sem a necessidade de ir a uma agência bancária. A companhia, com sede em Natal (RN), foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central nesta quinta.



De acordo com o FGC, a instituição tem cerca de 2 mil credores com depósitos que somam R$ 128 milhões. O Fundo ressarce até R$ 250 mil por CPF e instituição, garantindo investimentos em títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras como CDB, LCI, LCA e LC, além de depósitos em conta corrente e na caderneta de poupança.



Com o uso do aplicativo do FGC, os credores terão acesso ao ressarcimento por identificação biométrica, sem a necessidade de comparecer em uma agência para a entrega de cópias de documentos. O pagamento do ressarcimento será feito diretamente em conta corrente ou poupança do titular.