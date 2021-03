Governo está renovando o Pronampe e o Benefício Emergencial, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo está renovando o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que emprestou mais de R$ 37 bilhões com garantia do Tesouro no ano passado, e o Benefício Emergencial (BEM), programa que permitiu a suspensão e redução de contratos de trabalho e, segundo o governo, ajudou a preservar 11 milhões de empregos.



Guedes falou ainda da criação de um "seguro emprego".



Segundo o ministro, ao invés de dar R$ 1 mil para pessoas que ficaram desempregadas no seguro desemprego por quatro meses, o governo pode dar R$ 500 para segurar o emprego por até 11 meses.



"O presidente (Jair Bolsonaro) deve anunciar novas medidas para frente", afirmou Guedes, em participação em audiência na Frente Parlamentar da Micro e Pequena empresa.