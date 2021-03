Biden assinará pacote fiscal dos EUA de US$ 1,9 tri nesta quinta-feira, às 15h30

A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará no período da tarde desta quinta-feira, 11, o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aprovado pela Congresso. A cerimônia para a sanção do projeto está marcada para 15h30 (horário de Brasília).



Mais tarde, às 22 horas, Biden fará pronunciamento à nação por ocasião do primeiro aniversário do lockdown imposto por conta do coronavírus.