Compras no PEPP no próximo semestre terão ritmo bem maior, diz BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a entidade vai aumentar o volume do Programa de Compras Emergenciais da Pandemia (PEPP, na sigla em inglês) no próximo trimestre deste ano a um "ritmo bem maior", em comparação com o início de 2021. A dirigente afirmou, durante entrevista coletiva que seguiu o anúncio da decisão de política monetária do BCE, que a entidade já está ampliando as compras de bônus, reforçando o que disse o comunicado divulgado nesta quinta-feira.



Segundo Lagarde, o balanço de riscos na zona do euro está mais equilibrado no momento, com o apoio da vacinação contra a covid-19 e o relaxamento gradual de restrições, mas ainda apresenta riscos de baixa no curto prazo.



Para ela, é necessário que governos sigam adotando medidas para apoiar as condições bancárias do bloco, junto a uma política fiscal "ambiciosa e coordenada" que atue de maneira temporária para combater as vulnerabilidade da economia europeia.