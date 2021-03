Câmara vence kit-obstrução e começa discussão de texto-base do 2º turno da PEC

Os deputados encerraram agora a votação dos requerimentos de obstrução e deram início à discussão do texto-base do segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial. Depois de o texto aprovado, os deputados vão precisar apreciar os destaques (pedidos de alteração).



Há até o momento 11 pedidos cadastrados no sistema. Dois dele são de partidos da base do governo e os demais da oposição.



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse mais cedo que a intenção é concluir a votação hoje, o que pode avançar a madrugada.