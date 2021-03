Setores econômicos atingidos terão apoio de SP dentro do possível, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), após anunciar medidas mais restritiva para a circulação de pessoas, disse que o governo estadual dará apoio "dentro daquilo que é possível" para os empreendedores e trabalhadores afetados pelas medidas por meio dos bancos de fomento Desenvolve SP e Banco do Povo. "Queremos todos com boa saúde e todos em condições de, em um futuro próximo, estarem ao nosso lado, se recuperando e motivados com seus negócios", disse o governador na manhã desta quinta-feira, 11.



Doria também cobrou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de responsabilidade do governo federal, possa ajudar "aqueles que são empreendedores, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil".



Bom Prato



Segundo o governador, o programa Bom Prato, serviço de alimentação do governo para pessoas em situação de vulnerabilidade, não sofrerá nenhuma restrição ou interrupção.



Os serviços continuarão fazendo a entrega de refeições, uma vez que o consumo nos restaurantes Bom Prato está vedado para conter a disseminação do novo coronavírus.