PIB da zona do euro deve sofrer nova contração no 1º trimestre, diz BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro deverá sofrer nova contração neste primeiro trimestre, diante de dados recentes que mostram a continuidade da fraqueza econômica em meio à pandemia de covid-19.



Em coletiva de imprensa que se seguiu à decisão do BCE de manter sua política monetária inalterada, Lagarde também reiterou que a instituição está disposta a ajustar todos os seus instrumentos, se necessário, para conduzir a inflação do bloco à meta oficial, que é de uma taxa ligeiramente abaixo de 2%.