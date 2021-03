Perspectiva de curto prazo da zona do euro continua sendo incerta, diz BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que a perspectiva de curto prazo da zona do euro continua sendo incerta, não apenas por causa da pandemia de covid-19, mas também pelo ritmo de vacinação contra a doença. Em coletiva de imprensa que se seguiu à decisão do BCE de manter sua política monetária inalterada, Lagarde mencionou o surgimento de novas variantes da covid-19 e medidas para conter a disseminação do vírus como riscos de curto prazo.



Segundo Lagarde, as incertezas no curto prazo ofuscam a melhor perspectiva do bloco no prazo mais longo.



Alta dos juros de bônus



A presidente do Banco Central Europeu disse nesta quinta-feira que a recente alta dos juros de bônus representa riscos para as condições financeiras em geral. Lagarde avaliou que, se não for controlado, um aumento considerável e persistente dos juros poderá levar a um aperto prematuro das condições financeiras de todos os setores da economia.



Afirmou ainda que o BCE continua a monitorar os desdobramentos no mercado cambial e suas implicações para a perspectiva de inflação da zona do euro.