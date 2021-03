BC decreta liquidação extrajudicial da Companhia Hipotecária Brasileira (CHB)

O Banco Central decretou nesta quinta-feira, 11, a liquidação extrajudicial da Companhia Hipotecária Brasileira (CHB), com sede em Natal (RN), por meio de um ato do presidente Roberto Campos Neto. A autoridade monetária nomeou Marcos Antônio Siqueira Leite como liquidante da CHB, com amplos poderes de administração e liquidação.



Foi indicado, como termo legal da liquidação extrajudicial, o dia 11 de janeiro de 2021.



O Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora (Derad) do BC comunicou ainda que ficam indisponíveis os bens de três controladores da CHB e de um ex-administrador da companhia.