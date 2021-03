Gasolina subiu 7,11% e foi item de maior peso no IPCA de fevereiro, diz IBGE

As famílias brasileiras gastaram 2,28% a mais com Transportes em fevereiro, um impacto de 0,45 ponto porcentual sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os preços dos combustíveis aumentaram 7,09% em fevereiro.



"A gente tem tido vários sucessivos reajustes nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias, o que acaba chegando ao consumidor final. E o etanol sobe porque é um substituto", observou Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.



A gasolina subiu 7,11% em fevereiro, sendo responsável sozinha por 0,36 ponto porcentual da taxa de inflação de 0,86% de fevereiro, cerca de 42% do IPCA.



Também ficaram mais caros os preços do etanol (alta de 8,06% e impacto de etanol 0,05 ponto porcentual), óleo diesel (5,40%) e gás veicular (0,69%). Com os resultados de fevereiro, os combustíveis acumulam alta de 28,44% nos últimos nove meses.



"A gasolina subiu quase 28% em nove meses. Lembrando que a gasolina é o item de maior peso no IPCA", disse Kislanov.



As famílias também pagaram mais nos automóveis novos (0,55%), automóveis usados (0,71%) e pneus (1,26%). O ônibus urbano subiu 0,33%, devido a reajustes no Recife e em Vitória. O trem aumentou 0,56%, em consequência do reajuste de 6,38% nas passagens do Rio de Janeiro em 23 de fevereiro.



As passagens aéreas tiveram um recuo de 3,04% em fevereiro.