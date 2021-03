Subutilização da força de trabalho supera os 40% em Estados do Nordeste

A taxa média anual de subutilização da força de trabalho no País ficou em 28,1% no ano de 2020, mas superou os 40% em Estados nordestinos como o Piauí (46,4%), Alagoas (45,1%) e Maranhão (44,9%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Os menores resultados no ano foram os de Santa Catarina (11,8%), Mato Grosso (17,7%), Paraná (18,9%) e Rio Grande do Sul (19,0%).



No quarto trimestre de 2020, a taxa composta de subutilização da força de trabalho - porcentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada - foi de 28,7%.



Os piores desempenhos foram do Piauí (46,7%), seguido por Alagoas (46,6%), Maranhão (44,7%) e Bahia (44,6%). As menores taxas ocorreram em Santa Catarina (10,8%), Mato Grosso (17,5%), Rio Grande do Sul (18,7%) e Paraná (19,3%).



No quarto trimestre, o Brasil tinha 5,8 milhões de desalentados - quem deixou de buscar uma vaga por acreditar que não encontraria uma oportunidade, por exemplo -, sendo que 813 mil deles estavam na Bahia, o equivalente a 14,0% do contingente nacional.