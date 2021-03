Lira rejeita 28 emendas à PEC Emergencial por não atingirem quórum

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), rejeitou 28 emendas à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Emergencial, que permite a retomada do pagamento do auxílio emergencial. As emendas foram apresentadas por parlamentares no plenário, mas não atingiram o número mínimo de apoios para que fossem analisadas, de 171 assinaturas.



Neste momento, os deputados da oposição tentam adiar a votação da PEC Emergencial em primeiro turno, por meio da apresentação de medidas de obstrução. Eles defendem a desvinculação do benefício a medidas de ajuste e um aumento no valor do auxílio, que terá quatro parcelas com valor médio de R$ 250.