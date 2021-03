Câmara aprova admissibilidade da PEC emergencial por 366 votos a 118

A Câmara aprovou a admissibilidade da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Emergencial por 366 votos a 118, primeiro passo para a votação do texto que permite a retomada dos pagamentos do auxílio emergencial para vulneráveis durante a pandemia da covid-19.



O texto precisa ser aprovado em dois turnos de votação pelos deputados, com no mínimo 308 votos - três quintos dos parlamentares, a chamada maioria absoluta.



Parlamentares da oposição trabalharam para obstruir o texto ao longo desta terça-feira, 9. Eles defendiam o fatiamento da proposta, sem vincular o pagamento do benefício a medidas de ajuste fiscal, como a proibição a reajustes de servidores, algo que consideravam chantagem por parte do governo.



Há pouco, o relator da PEC Emergencial na Câmara, deputado Daniel Freitas (PSL-SC), apresentou parecer favorável à aprovação do texto da forma como ele veio do Senado. Ele rejeitou 14 emendas de plenário apresentadas pelos deputados, que poderiam mudar o teor da proposta.