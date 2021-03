Telefônica Brasil diz que sempre atuou em processos de forma transparente

A Telefônica Brasil (Vivo) afirmou nesta terça-feira, 9, por meio de nota, que "sempre atuou em processos licitatórios de forma transparente, respeitando e promovendo a livre concorrência". Conforme o Broadcast informou mais cedo, a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou ao tribunal do órgão a condenação das operadoras Claro, Oi e Telefônica Brasil pela prática de cartel em licitações públicas, especialmente em pregão realizado pelos Correios em 2015.



"A Nota Técnica em questão representa a opinião da Superintendência-Geral do Cade referente a um processo licitatório específico, que foi chancelado pelo TCU e assegurava expressamente a participação em consórcio, inclusive como forma de garantir o fornecimento de serviços eficientes e robustos para os Correios. A Telefônica aguarda a decisão final do órgão e ressalta a inexistência de qualquer conduta irregular", afirma a Telefônica em nota enviada ao Broadcast.



O despacho da Superintendência está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira. O caso agora será remetido ao pleno de conselheiros do Cade, a quem cabe tomar a decisão final sobre o processo, acatando parcial ou totalmente ou rejeitando a recomendação.