Claro: não houve qualquer prática anticompetitiva em participação em licitações

A Claro se posicionou nesta terça-feira, por meio de nota, sobre a recomendação da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) feita ao tribunal do órgão pela condenação das operadoras Claro, Oi e Telefônica Brasil (Vivo) pela prática de cartel em licitações públicas. "A Claro reforça que a recomendação em nota técnica da Superintendência Geral (SG) ainda deve passar pelo Tribunal do Cade. A empresa tem o entendimento de que não houve qualquer prática anticompetitiva no caso e vai reiterar seus argumentos ao Tribunal", diz a empresa.



Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. informou mais cedo, a Superintendência do Cade recomendou ao tribunal do órgão a condenação das operadoras pela prática de cartel em licitações públicas, especialmente em pregão realizado pelos Correios em 2015.



O despacho da Superintendência está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira. O caso agora será remetido ao pleno de conselheiros do Cade, a quem cabe tomar a decisão final sobre o processo, acatando parcial ou totalmente ou rejeitando a recomendação.