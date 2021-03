EUA/Psaki: queremos lei para investimentos em infraestrutura, após pacote fiscal

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki voltou a citar investimentos com infraestrutura como uma prioridade para o futuro próximo do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Segundo ela, porém, a questão principal no momento é garantir a aprovação do pacote fiscal, que tramita agora na Câmara dos Representantes.



"Queremos uma lei para investimentos em infraestrutura, após o pacote fiscal", afirmou hoje Psaki, durante entrevista coletiva. Questionada sobre detalhes da estratégia do governo nessa frente, a porta-voz disse que não havia um projeto pronto e que uma lei sobre o assunto não estaria nem mesmo garantida. Segundo ela, porém, há oportunidade para trabalho bipartidário a fim de avançar na questão da infraestrutura.



Psaki também foi perguntada sobre as relações com a China, após relatos de que poderia haver uma reunião entre os líderes dos dois países no Alasca. Ela disse que não tinha informações para confirmar esse suposto encontro, mas lembrou que Biden e Xi Jinping já falaram por telefone, em janeiro, e que os dois governos mantêm contatos em vários níveis.



A porta-voz também informou que Biden participará de uma reunião online, nesta sexta-feira, com líderes de Japão, Índia e Austrália. E também foi questionada sobre Cuba. Segundo ela, uma mudança na política para a ilha não é prioridade neste momento para o governo americano. Psaki disse que o governo americano apoia a democracia e os direitos humanos para Cuba e também qualificou os cubano-americanos como "os melhores embaixadores para a prosperidade" do país.