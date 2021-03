Pelosi promete aprovação do pacote dos EUA na Câmara entre hoje à noite e amanhã

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que a Casa pode votar e aprovar o Plano de Resgate Americano, nome oficial do pacote de estímulos de US$ 1,9 trilhão, entre esta terça-feira à noite e a quarta-feira, segundo disse durante o Conselho Congressional de Cidades, evento organizado pela Liga Nacional das Cidades dos EUA. Mais cedo, o líder da maioria democrata na Câmara americana, Steny Hoyer, disse que o pacote será votado nesta quarta-feira.



Segundo Pelosi, o objetivo dos deputados favoráveis à aprovação é que o projeto seja promulgado pelo presidente Joe Biden antes do dia 14 de março, próximo domingo, quando expira o aumento de US$ 300 semanais do auxílio-desemprego, aprovado na primeira rodada de estímulos fiscais no país. O pacote que tramita no Congresso dos EUA estende este benefício até setembro.



No evento, a presidente da Câmara disse a prefeitos e lideranças regionais que o projeto "coloca no bolso dos americanos cerca de US$ 1,1 trilhão", que se reverterão em estímulo às economias locais.



Além disso, ela destacou que US$ 65 bilhões serão destinados diretamente aos municípios, como forma de ajudá-los a cobrir o déficit fiscal provocado pela pandemia de covid-19.