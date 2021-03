Argentina firma decreto para setor automotivo e isenta parte de suas exportações

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, firmou nesta terça-feira decreto de isenção de alguns impostos sobre parte das exportações do setor automotivo do país, informa a agência oficial Télam. Além disso, anunciou o envio ao Congresso do projeto de Lei de Promoção de Investimentos desse setor.



Durante evento, Fernández destacou o papel importante do setor para a economia nacional e celebrou que haja uma "maior porcentagem de produção nacional" nessa indústria.



Ele comentou que é crucial para o país esse setor, também para evitar as importações e a consequente perda de divisas em moeda estrangeira, no momento em que as autoridades desejam "reconstruir as reservas".



A imprensa estatal aponta que o decreto traz um novo esquema para impostos sobre o setor neste ano, no qual as unidades exportadas para além do número de veículos vendidos ao exterior no ano passado não pagarão direitos de exportação.