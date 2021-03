Quatro das 5 atividades de serviços têm perdas em janeiro ante janeiro de 2020

Quatro das cinco atividades de serviços registraram perdas em janeiro de 2021 em relação a janeiro de 2020, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O volume do setor de serviços recuou 4,7%, a 11ª taxa negativa consecutiva. Apenas 34,3% dos 166 tipos de serviços investigados registraram crescimento.



Os serviços prestados às famílias (-27,6%) exerceram a influência negativa mais importante, pressionados pelas perdas nos ramos de restaurantes, hotéis, serviços de bufê e atividades de condicionamento físico.



Os demais recuos ocorreram nos serviços profissionais, administrativos e complementares (-6,7%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-4,0%) e outros serviços (-2,2%).



A única contribuição positiva no mês foi do setor de informação e comunicação (1,7%), impulsionado pelo crescimento nos ramos de portais, provedores de conteúdo e ferramentas de busca na Internet; desenvolvimento e licenciamento de softwares; outras atividades de telecomunicações; e suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.