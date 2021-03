PIB da África do Sul cresce 6,3% no 4º tri, mas cai 7% em 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu a uma taxa anualizada de 6,3% no quarto trimestre de 2020, à medida que uma segunda onda de infecções por covid-19 desacelerou a recuperação do país, segundo dados publicados nesta terça-feira pela Stats SA, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Em todo o ano de 2020, o PIB da economia mais desenvolvida da África sofreu uma contração de 7%, a maior desde pelo menos 1946.



Os últimos dados mostram que a África do Sul desacelerou significativamente no fim do ano em meio a novas medidas para conter a disseminação da covid-19, uma vez que seu PIB havia saltado 67,3% no terceiro trimestre, após sofrer uma queda de 51,7% no segundo trimestre.



Em base não anualizada, o PIB sul-africano cresceu 1,5% no quarto trimestre ante o terceiro, mas registrou queda de 4,1% ante igual período de 2019.