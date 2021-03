Vendas de carros na China mais do que quadruplicam em fevereiro

As vendas de carros na China mais do que quadruplicaram em fevereiro ante igual mês do ano passado, quando o país estava no auge da pandemia de covid-19. Em fevereiro, as vendas atingiram 1,18 milhão de unidades, segundo dados publicados nesta terça-feira pela associação chinesa de carros para passageiros (CPCA, pela sigla em inglês). Em fevereiro de 2020, as vendas de automóveis na China haviam despencado 79%, num momento em que um "lockdown" por causa da pandemia manteve fábricas e concessionárias fechadas. Fonte: Dow Jones Newswires.