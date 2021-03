PIB da zona do euro recua 0,7% no 4º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro diminuiu 0,7% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre diante do recrudescimento de medidas para conter a disseminação do novo coronavírus, de acordo com a terceira e última leitura do indicador, divulgada nesta terça-feira pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Na comparação anual, o PIB do bloco sofreu contração de 4,9% entre outubro e dezembro. Em meados de fevereiro, a Eurostat havia estimado queda de 0,6% do PIB da zona do euro no quarto trimestre ante os três meses anteriores e retração de 5% na comparação anual. Ao longo de 2020, a zona do euro sofreu um tombo de 6,6%, informou a Eurostat em sua pesquisa final.