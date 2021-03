Japão: PIB tem crescimento final de 2,8% no 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão cresceu 2,8% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre, segundo revisão divulgada nesta segunda-feira, 8. O valor ficou abaixo do resultado anterior, de avanço de 3,0%. Na comparação anualizada, a atividade econômica japonesa registrou expansão de 11,7%, abaixo dos 12,7% da divulgação preliminar.



Os gastos privados aumentaram 2,2% em relação ao trimestre anterior, graças a um programa governamental de incentivos a viagens.

Os gastos de capital aumentaram 4,3%, ante 4,5% da publicação anterior, o primeiro aumento em três trimestres, devido à recuperação econômica da China. A demanda externa adicionou 1,1% ao crescimento.



Os economistas esperam que a economia japonesa volte a cair no primeiro trimestre de 2021, porque o governo declarou um segundo estado de emergência em janeiro.



Fonte: Dow Jones Newswires