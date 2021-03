Estoques no atacado sobem 1,3% em janeiro nos EUA

Os estoques no atacado dos Estados Unidos subiram 1,3% em janeiro ante dezembro, segundo o Departamento do Comércio norte-americano informou nesta segunda-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 0,9%. No mês de dezembro, o indicador havia registrado alta de 0,3% em relação ao mês anterior.



Na comparação anual, os estoques avançaram 0,6% em janeiro de 2021 ante igual mês de 2020.