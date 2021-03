Relator diz que lei do gás deve voltar à pauta da Câmara amanhã

O relator do novo marco regulatório do gás na Câmara, Laércio Oliveira (PP-SE), afirmou que a proposta não será mais votada na sessão desta quarta-feira, 3. O PL 4476/2020 foi aprovado pela Câmara no em setembro do ano passado, mas foi modificado pelo Senado em dezembro. Por isso, o texto precisou voltar para a Câmara e foi pautado para a sessão de hoje, 3. O relator disse que lei do gás deve voltar à pauta da Câmara amanhã.



"O Brasil inteiro esperava a votação da lei do gás hoje, mas infelizmente não vamos votar", disse o deputado. Ele defende a proposta sob o argumento de que ela vai trazer mais investimentos e competitividade para o setor.



O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), que preside a sessão, disse que uma tentativa de acordo sobre o texto está sendo liderada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele reconheceu que o adiamento gerava frustração.



"Melhor perdermos um pouquinho de tempo, mas termos maior convergência no texto, do que corrermos algum risco de surpresas no plenário", disse.