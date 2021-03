Cooperação do sistema é fundamental para combater atividades ilícitas, diz BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou nesta quarta-feira que a cooperação do sistema financeiro tem sido fundamental para o combater atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. "A experiência mostra que rastrear a trilha do dinheiro e suprimir o fluxo de recursos financeiros das organizações criminosas é um modo eficaz e seguro de combater a lavagem de dinheiro e os crimes correlatos", afirmou, durante cerimônia de entrega do Diploma de Mérito COAF 2021, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), conforme apontamentos divulgados pelo BC.



Segundo ele, em todo o mundo, em diversos países, as unidades autônomas de inteligência desempenham um papel crucial na análise dos fluxos de informações financeiras, transformando os dados sobre grandes transações em informação para órgãos investigativos.



Durante o evento, Campos Neto reforçou a disposição do BC em continuar contribuindo e cooperando com as atividades do COAF.



Em janeiro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que transferiu o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central. O órgão, que tem autonomia técnica e operacional, tem entre as atribuições produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro.



Campos Neto lembrou que o BC tem a atribuição legal de regulamentar, monitorar e supervisionar suas instituições autorizadas, para que implementem políticas e controles de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLF/FT) e comuniquem ao COAF as operações suspeitas que envolvam seus clientes.