Índice de atividade do setor de serviços cai a 55,3 em fevereiro nos EUA, diz ISM

O índice de atividade industrial do setor de serviços dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu de 58,7 em janeiro para 55,3 em fevereiro, contrariando a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam estabilidade no indicador.



No período, o índice de emprego medido pelo ISM no período recuou de 55,2 para 52,7.



O de preços subiu de 64,2 para 71,8. O índice de novos pedidos teve baixa de 61,8 para 51,9, enquanto a atividade de negócios caiu de 59,9 para 55,5 no período observado.