Campos Neto: lockdown maior do que esperado pode gerar 1º semestre um pouco pior

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, alertou nesta terça-feira, 2, para o risco de um eventual lockdown para além do esperado imprimir piora na economia no primeiro semestre. Devido ao aumento de contágio pela a variante do coronavírus, governadores e prefeitos têm editado decretos restringindo a circulação de suas populações.



"Um lockdown maior que o esperado pode gerar um primeiro semestre um pouco pior", disse Campos Neto durante participação no Webinar "Cenários Brasil 2021", promovido pela Arko Advice e Empiricus.



Mas com a vacina, disse Campos Neto, o segundo semestre deverá registar uma taxa de crescimento melhor. Por enquanto, de acordo com ele, o Brasil registra uma melhora gradual no mercado de trabalho com o emprego formal mostrando uma recuperação robusta com o hiato do mercado de trabalho se fechando.



Recentemente, disse o presidente do BC, houve uma pequena desaceleração no crédito com a perspectiva do lockdown.