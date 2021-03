Campos Neto: Países têm aumentado juros, preços de commodities subiram

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 2, que o banco tem acompanhado a economia internacional e o que tem sido visto é que os países desenvolvidos têm aumentado juros e que os preços das commodities também subiram bastante.



Contudo, de acordo com Campos Neto, se por um lado os preços das commodities têm subido bastante no mercado internacional, por outro as moedas das economias emergentes não tem se apreciado como o usual.



"As moedas dos países produtores de commodities não se apreciaram", disse e emendou que o descolamento de moedas é explicado, em parte, pela pior percepção fiscal.



O presidente do BC também disse que há muita liquidez no mundo e que muitos se perguntam se "estamos vivendo o fim da liquidez mundial". "Não se sabe. O que se sabe é que os mercados estão reavaliando a liquidez mundial", disse.