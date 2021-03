Democratas terão votos para aprovar pacote fiscal dos EUA, diz líder no Senado

O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, garantiu nesta terça-feira, 2, que o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão será aprovado na Casa. "Teremos os votos de que precisamos para aprovar o projeto de lei", disse o democrata durante um discurso no plenário.



De acordo com Schumer, os senadores começarão a analisar a proposta nesta quarta-feira, 3.

"Nossa mensagem para o povo americano é muito simples: a ajuda está a caminho", declarou.



Mais cedo, o líder da maioria na Câmara dos Representantes, Steny Hoyer, disse esperar que o Senado devolva o pacote fiscal à Casa na próxima semana.



A previsão do democrata é que os senadores passem a legislação até este sábado, mas com modificações, o que exigiria uma nova análise da Câmara.



Os deputados aprovaram o projeto na madrugada de sábado, 27, mas sem o apoio da oposição. Algumas medidas enfrentam a resistência de senadores republicanos e até mesmo de alguns democratas.



A maior polêmica é em torno do aumento do salário mínimo do país de US$ 7,25 para US$ 15 a hora, que deverá ser retirado da legislação. Na quinta-feira, 25, uma consultora independente do Senado avaliou que a inclusão do aumento do mínimo no pacote não está de acordo com as regras da Casa.



No início de fevereiro, os democratas acionaram uma resolução orçamentária, chamada de "reconciliação", que permite a aprovação do pacote por maioria simples no Senado.



O dispositivo, em tese, dispensa o apoio dos republicanos ao projeto, mas limita o escopo de medidas que podem ser incluídas. O partido de Biden possui 50 dos 100 assentos da Casa, mas conta com o voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris, que acumula a função de presidente do Senado.