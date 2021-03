Diretor-presidente da Conab morre vítima de covid-19

O diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), José Samuel de Miranda Melo Júnior, faleceu nesta terça-feira, 2, em São Luís (MA), vítima de covid-19, conforme nota divulgada pela estatal. Segundo a Conab, Melo Jr. Estava internado desde o início de janeiro para tratamento da doença.



Em outra nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) também lamentou o falecimento do executivo. "Melo Júnior ocupou papel de destaque na Universidade Estadual do Maranhão (Uema) desde 2003, onde atuou como professor", observou a FPA.



Melo Jr. não chegou a completar três meses à frente da Conab, tendo assumindo o posto em 8 de dezembro do ano passado, após a exoneração do engenheiro agrônomo Guilherme Bastos - este saiu oito meses após assumir o cargo. Melo Jr. havia sido indicado pela bancada do Republicanos no Congresso. Na ocasião da indicação, o líder do Republicanos na Câmara, Jhonatan de Jesus, ressaltou ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que Melo Jr. era "um nome técnico, muito bem preparado que passou por todas as análises do governo federal".



Na ocasião, porém, a decisão política havia desagradado à equipe técnica da estatal. Segundo fontes da Conab, a despedida de Bastos havia sido feita online, já que o então presidente estava em São Paulo.