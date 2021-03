Petrobras diz querer ser referência em baixas emissões na produção de petróleo

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, destacou a intenção da empresa de ser referência mundial na redução de emissões de gases de efeito estufa na produção de petróleo e gás natural. "Buscamos reduzir as emissões nos últimos anos. Mas queremos ainda mais. Não queremos reduzir apenas custos, mas também os efeitos ambientais na produção", afirmou o executivo, participante do evento Ceraweek 2021, promovido pela consultoria IHS Markit.



Sobre o lucro de R$ 7,1 bilhões de 2020, ano de crise, Castello Branco disse que o resultado só foi alcançado porque a estatal se preparou para o pior cenário da indústria do petróleo.



"Aproveitamos a oportunidade para acelerar nossas estratégias. Por exemplo, nenhum projeto foi adiante se não fosse viável com o barril do petróleo a US$ 25", destacou Castello Branco.



Segundo o presidente da Petrobras, a transição energética continua sendo uma variável importante na estratégia da companhia, assim como avanços tecnológicos, que têm possibilitado a produção de petróleo em situações adversas e também a redução dos investimentos em novos projetos.



A associação com startups tem ajudado a empresa a encontrar soluções, segundo Castello Branco.