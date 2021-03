Indicado para SEC nos EUA mostra temor sobre gamificação nas operações de mercado

Indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para o comando da Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana), Gary Gensler demonstrou preocupação com aplicativos de negociação nos mercados com interfaces similares a jogos e que encorajam investidores a fazerem operações diárias.



Questionado sobre as movimentações recentes com a ação da GameStop, Gensler disse que, se confirmado no comando da SEC, questionará o que tem sido feito para proteger investidores de aplicativos para incentivá-los a fazer cada vez mais operações.



Popular corretora online, a Robinhood foi alvo de críticas por ilustrações como animações que celebram usuários por executarem operações.



Apoiado por legisladores mais progressistas, Gensler é um regulador veterano. Republicanos, contudo, têm criticado sua suposta postura agressiva com bancos quando foi presidente da Comissão de Negociações de Futuros em Commodities (CFTC, na sigla em inglês), entre 2009 e 2014.