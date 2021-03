Itália contrata bancos para emitir seu primeiro bônus verde vencendo em 2045

A Itália contratou bancos para realizar a emissão de seu primeiro bônus verde, ou BTP verde, com vencimento planejado em abril de 2045, informou nesta terça-feira o Tesouro italiano. A transação deve ser lançada no futuro próximo, sujeita às condições de mercado, afirmou.



A receita obtida será usada de acordo com as diretrizes para bônus verdes soberanos.



Os bancos contratados foram BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, JPMorgan e NatWest Markets.