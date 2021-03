IPC-S acelera nas 7 capitais pesquisadas pela FGV no fechamento de fevereiro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ganhou tração em todas as sete capitais pesquisadas no fechamento de fevereiro, informou nesta terça-feira, 2 a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice cheio acelerou a 0,54% ante 0,34% na terceira quadrissemana do mês. Houve aceleração também em relação a janeiro, quando o IPC-S variou 0,27%. O indicador acumulou alta de 5,42% nos 12 meses até fevereiro, maior que o avanço de 4,82% ocorrido nos 12 meses até janeiro. Houve aceleração nas taxas de Salvador (0,35% para 0,65%), Brasília (0,40% para 0,50%), Belo Horizonte (0,13% para 0,47%), Recife (0,49% para 0,63%), Rio de Janeiro (0,41% para 0,68%), Porto Alegre (0,26% para 0,45%) e São Paulo (0,37% para 0,52%).