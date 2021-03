O índice de gerentes de compras (PMI, pela sigla em inglês) industrial do Japão subiu de 49,8 em janeiro para 51,4 em fevereiro, segundo pesquisa final divulgada pela IHS Markit em parceria com o Jibun Bank. É a primeira vez desde abril de 2019 que o indicador mostra expansão no setor manufatureiro japonês. Leituras acima da marca de 50 apontam crescimento.