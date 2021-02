SEC suspende nos EUA negociação de papéis de 15 empresas por risco a investidores

A Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente americana à CVM) decidiu suspender as operações com ativos de 15 empresas, por causa de "negociações questionáveis e atividade em mídia social". A SEC diz em comunicado nesta sexta-feira, 26, que esta é mais uma de suas operações que têm como alvo "aparentes tentativas de mídia social para inflar de modo artificial o preço de suas ações".



O órgão diz ainda manter um esforço para responder a potenciais tentativas de "explorar investidores durante a volatilidade recente do mercado".



As companhias alvos da medida são: Bebida Beverage Co. (BBDA); Blue Sphere Corporation (BLSP); Ehouse Global (EHOS); Eventure Interactive (EVTI); Eyes on the Go (AXCG); Green Energy Enterprises (GYOG); Helix Wind (HLXW); International Power Group (IPWG); Marani Brands (MRIB); MediaTechnics Corp. (MEDT); Net Talk.com (NTLK); Patten Energy Solutions Group (PTTN); PTA Holdings (PTAH); Universal Apparel & Textile Company (DKGR); e a Wisdom Homes of America (WOFA).