Após reunião do G-20, Lagarde reforça defesa de políticas acomodatícias

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a reunião do G-20 nesta sexta-feira foi "muito produtiva". O grupo reúne as 20 maiores economias do mundo. O encontro virtual de ministros das finanças e presidentes de bancos centrais foi organizado pela Itália, que está na presidência rotativa do G-20. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou das discussões.



Em sua conta oficial no Twitter, ao comentar a reunião, Lagarde disse que as políticas fiscal e monetária devem continuar acomodatícias e a "trabalhar lado a lado".



A dirigente também defendeu o foco em garantir uma recuperação econômica "verde, digital e inclusiva" após a crise gerada pela pandemia de covid-19.